نجمة عالمية تصدم جمهورها بشكل شعرها الطبيعي (صور)

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استعرضت النجمة البربادوسية ريهانا جمالها الطبيعي، لدى تواجدها في حفل إطلاق خط إنتاجها الجديد للعناية بالشعر Rihanna x Fenty Hair، في مدينة لوس أنجلوس.وأطلَّت ريهانا "36 عامًا" في الحدث المميز بإطلالة عصرية أنيقة، إذ اختارت التباهي بشعرها القصير المجعد، متخليةً عن خصلات شعرها الأشقر الطويل الحريري.وبدت النجمة العالمية، التي اعتمدت لون الأشقر العسلي لشعرها، في حالة معنوية مرتفعة، إذ استعرضت جمالها بـ"توب" خمري جاء بشيالات سباغيتي رفيعة، نسَّقته مع تنورة ضيقة من قماش اللاتكس وسترة جليدة فضفاضة. وأكملت ريهانا إطلالتها بقلادة فضية مرصعة بالأحجار الكريمة، وانتعلت حذاءً ذا كعب عالٍ.ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، أعلنت ريهانا سابقًا عملها على توسيع إمبراطوريتها للأزياء والجمال من خلال إطلاق Fenty Hair.وكتبت في منشور لها ترويجًا لمنتجاتها الجديدة: عائلة جديدة تنتقل إلى العيش هنا، لقد أصبح Fenty Hair جاهزًا وحان الوقت للحصول على تجربة الشعر التي كنت تنتظريها.