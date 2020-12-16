"النساء والبقلاوة".. فنانة لبنانية تثير الجدل بفيديو





وتظهر عقل في الفيديو وهي تتحدث عن العنف اللفظي والجسدي الذي تعاني منه من المرأة والتي يجري الترميز لها وتشبيهها بحلوى "البقلاوة" الشرقية والمعروفة في معظم أنحاء العالم.



ويحاول القائمون على هذا الفيديو القول إن المرأة التي تضفي على حياة الرجل حلاوة وطمعا جميلا تتعرض للقمع والعنف في ظل نظام ذكوري أبوي ينظر إلى الجنس اللطيف نظرة دونية وعلى أنها أداة للمتعة يجري هضم حقوقها كما يتم تناول حلوى البقلاوة.



وجرى التعريف عن الفيديو بمقدمة شاعرية، ورد فيها: "الأحمر هنا لا يرمز للميلاد، وهذا الفيديو يحتوي على مشهد لم يتم عرضه من قبل. ولم أقُم بجعله أكثر دراما، هو فقط يؤذي العقل والعين القلب والرّوح بحقيقتِه ووقعِه على النظر الخيال الذاكرة والصحّة النفسيّة. لكنّه ليس درامي لا تَقلَق". جذبت الفنانة اللبنانية الشابة، ريمي عقل الجدل والنقاش حول أحدث أعمالها الفنية، وهو فيديو دعمته مؤسسة "أبعاد" غير الحكومية والتي تدافع عن قضايا المرأة في لبنان والعالم العربي.وتظهر عقل في الفيديو وهي تتحدث عن العنف اللفظي والجسدي الذي تعاني منه من المرأة والتي يجري الترميز لها وتشبيهها بحلوى "البقلاوة" الشرقية والمعروفة في معظم أنحاء العالم.ويحاول القائمون على هذا الفيديو القول إن المرأة التي تضفي على حياة الرجل حلاوة وطمعا جميلا تتعرض للقمع والعنف في ظل نظام ذكوري أبوي ينظر إلى الجنس اللطيف نظرة دونية وعلى أنها أداة للمتعة يجري هضم حقوقها كما يتم تناول حلوى البقلاوة.وجرى التعريف عن الفيديو بمقدمة شاعرية، ورد فيها: "الأحمر هنا لا يرمز للميلاد، وهذا الفيديو يحتوي على مشهد لم يتم عرضه من قبل. ولم أقُم بجعله أكثر دراما، هو فقط يؤذي العقل والعين القلب والرّوح بحقيقتِه ووقعِه على النظر الخيال الذاكرة والصحّة النفسيّة. لكنّه ليس درامي لا تَقلَق".

ومع ترديد عبارة "لأنك خطر"، تطالب الفنانة اللبنانية الشابة بإعطاء الأمان لمن تمنح الرجال الأمان والطمأنينية في حياتهم.



وجاء التفاعل مع فيديو "البقلاوة" متفاوتا ومختلف التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي بين ترحيب وعدم تقبل.



ففي إحدى التعليقات على موقع فيسبوك" يقول أحدهم: "الفيديو جميل و مجهود عظيم، ولكن الرمزية للمرأة بالبقلاوة و الرجل بالخطر عمم النظرية وهي أن البقلاوة معطاءة جميلة صانعة أمان وأن الخطر (أي الرجل) سيئ في كل شئ و عبء علي البقلاوة في كل الاتجاهات".



كما جاءت تغريدة باللغة الإنكليزية تقول: "في شوارعنا اللبنانية والعربية ونظامنا الذكوري، تُلقب النساء بـ(بقلاوة)..يا لها من رسالة مدهشة وقوية تم تنفيذها بشكل جميل".

'In our Lebanese-Arab streets and patriarchal system, women are nicknamed 'Baklava''...

What an amazing and powerful message beautifully executed! WAOH

#انا_صانعة_أمان#SafetyForSafekeepers

Creator @remieakl1 https://t.co/8i0S5ky6K4 — Imen Neffati (@dr_neffati) December 15, 2020

وفي تعليق آخر، قال سيرج مجدلاني أحد القائمين على العمل: "أنا سعيد بالمشاركة في هذا العمل، لقد حقق فيديو البقلاوة أكثر من 1.2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة".