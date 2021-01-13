فنانة عربية تثير الجدل وتتحول إلى سندريلا بحذاء مرصع بالساعات (فيديو)

نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على "انستغرام" مجموعة لقطات تظهر بإطلالة جديدة.

وظهرت شمس الكويتية، بإطلالة فستان أسود مرتدية انيق كشف عن ساقها، وأكملت تلك الإطلالة بحذاء بتصميم مختلف على شكل ساعة مرصعة.

وعلقت شمس الكويتية على إطلالة الحذاء المرصع بالساعات قائلة:" سندريلا 2021 ما تنتظر جرس الساعه 12:00 تشوف جزمتها وتعرف ".

من هي شمس الكويتية؟

اسمها الحقيقي "شمس بندر نايف السلمي" وقد ولدت 28 نيسان 1980 ، هي مغنية كويتية من أصل سعودي.

وبدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعنيات القرن الماضي، وكانت بدايتها الفعلية عندما وقعت عقد مع "شركة رناد للصوتيات" لإصدار أول ألبوم غنائي لها.