دينا تبكي بسبب كورونا وتتحدث عن معاناتها (فيديو)

تحدّثت الفنانة المصرية دينا عن معاناتها مع فيروس كورونا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق " إنستغرام " .

وطمأنت دينا محبيها أنها أصبحت بخير وخرجت نتيجة المسحة الجديدة التي أجرتها سلبية، مشيرة إلى انها أنها الآن في فترة التعافي .

دينا التي بدا عليها التأثر واضحاً تحدّثت عن معاناتها قائلة : "عانيت كثيرا من فيروس كورونا وكانت حالتي تشبه المشادة أو الخناقة بيني وبين هذا المرض العنيف والعنيد ولكن تغلبت عليه الحمد لله" .

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كما شكرت دينا كل المحبين والإصدقاء على دعمهم وخصوصاً الدكتور بيجاد ، الفنانة القديرة نبيلة عبيد والشيف مي يعقوبي والإعلامية سهير جودة.