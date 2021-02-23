دينا تبكي بسبب كورونا وتتحدث عن معاناتها (فيديو)

تحدّثت الفنانة المصرية دينا عن معاناتها مع فيروس كورونا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق " إنستغرام " .
وطمأنت دينا محبيها أنها أصبحت بخير وخرجت نتيجة المسحة الجديدة التي أجرتها سلبية، مشيرة إلى انها أنها الآن في فترة التعافي .
دينا التي بدا عليها التأثر واضحاً تحدّثت عن معاناتها قائلة : "عانيت كثيرا من فيروس كورونا وكانت حالتي تشبه المشادة أو الخناقة بيني وبين هذا المرض العنيف والعنيد ولكن تغلبت عليه الحمد لله" .
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كما شكرت دينا كل المحبين والإصدقاء على دعمهم وخصوصاً الدكتور بيجاد ، الفنانة القديرة نبيلة عبيد والشيف مي يعقوبي والإعلامية سهير جودة.