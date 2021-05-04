للحوامل... نصائح لتجنب الإصابة بـ"كورونا"

قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من النصائح للسيدات الحوامل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ونصحت الوزارة المرأة الحامل بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة أو للمتابعة مع الطبيب لتجنب الاختلاط أو الإصابة بالعدوى.وحثت الوزارة الحوامل على تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين "سي" حتى تقوي جهازها المناعي.ودعت الحامل إلى غسل اليدين بشكل متواصل لمدة عشرين ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا.وحذرت الوزارة من لمس الأسطح في الأماكن العامة، وكذلك من لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدا.ونصحت الوزارة السيدات الحوامل بالإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.وفي الختام دعت السيدات الحوامل إلى تجنب الاختلاط بالمصابين بأعراض الأنفلونزا.