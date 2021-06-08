طرق لاستخدام مستحضرات التجميل بشكل صحيح.. ما هي؟

في بعض الأحيان، ليس لدينا أي فكرة عن كيفية اتباع الممارسات الجيدة لمستحضرات التجميل. نشرت الوكالة الاسبانية للأدوية والمنتجات الصحية AEMPS وثيقة بعنوان: "دليل الممارسات الجيدة لمستحضرات التجميل".وبحسب ما ذكره موقع steptohealth.com، فإن الهدف من هذه الوثيقة هو تجنب المشاكل المتعلقة باستخدام هذه المنتجات، بسبب حقيقة أنه تم تحديد بعض الاستخدامات والممارسات السيئة لمنتجات مستحضرات التجميل والتي قد تشكل خطرا على الصحة العامة.اكتشف نظام اليقظة الاسباني لمستحضرات التجميل، المسؤول عن ضمان سلامة جميع مستحضرات التجميل في السوق، أن العديد من المشاكل المتعلقة بمستحضرات التجميل تأتي من سوء الاستخدام من قبل المستهلكين. وعلى الرغم من أنها ليست كثيرة، يمكن تجنبها باتباع التوصيات التالية:1. قراءة ملصق المنتج قبل استخدامه للتعرف على مكوناته مع استشارة المتخصصين عن تعليمات الاستخدام والاهتمام بجميع التحذيرات والاحتياطات الموضحة عليها.2. استخدام المنتج للغرض الذي تم تصنيعه من أجله وعدم استخدامه لغرض غير مخصص لها من قبل الشركة المصنعة. على سبيل المثال، يجب ألا نستخدم كريم اليد لمحاولة ترطيب وجهنا لأن الجلد في كل منطقة يختلف عن الآخر.3.عدم استخدام مستحضرات التجميل أبدا بعد انتهاء صلاحيتها، أو بعد أقصى تاريخ يمكن أن يتحمله المنتج بعد فتحه. والسبب في ذلك هو أن الجزيئات يمكنها تغيير تركيبها الكيميائي بعد فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، تعتبر رطوبة البيئة أو الضوء ظروفا تجعلها تتفاعل كيميائيا وتتحول إلى جزيئات مختلفة.4. تخزين المنتجات بشكل صحيح وتجنب التعرض لدرجات الحرارة القصوى وأشعة الشمس المباشرة - وكذلك الحفاظ على عبوات مستحضرات التجميل نظيفة ومغلقة بإحكام.5. غسل اليدين قبل استخدام مستحضرات التجميل، لتجنب العدوى وردود الفعل غير المرغوب فيها في المنطقة التي نستخدم فيها المنتج.6. عدم الاستخدام المشترك للمنتجات التي قد تكون على اتصال بالسوائل لتجنب انتقال الامراض. بعض مستحضرات التجميل، مثل أقلام العين أو أحمر الشفاه، على اتصال مع سوائل الجسم.7. عدم خلط المنتجات أو اضافة مواد إضافية إلى المنتج الأولي. يقوم العديد من الأشخاص بتعديل التكوين الأولي لمستحضرات التجميل لأنهم يعتقدون أنها يمكن أن تحصل على تأثير أقوى أو أكثر فائدة