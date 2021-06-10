المرأة

مشاكل الشفاه قد تشير إلى متاعب صحية

Lebanon 24
10-06-2021 | 16:00
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قالت الرابطة الألمانية لأطباء الفم والأذن والحنجرة إن مشاكل الشفاه تعد أكثر من مجرد مشاكل جمالية؛ حيث إنها قد تشير إلى متاعب صحية أيضاً.
وأوضحت الرابطة أن تشقق الشفاه ينجم عن الجفاف، الذي يحدث بسبب نقص المعادن والفيتامينات مثل الحديد والزنك ومجموعة فيتامينات B، خاصة B2.
كما قد يرجع ظهور البثور على الشفاه إلى الإصابة بالهربس، أما تغير لون الشفاه فينبغي أن يدق ناقوس الخطر؛ حيث يشير اللون الأحمر الفاتح إلى مشاكل الكبد، بينما يشير اللون الأزرق إلى مشاكل القلب.
وللاهتمام بصحة الشفاه ينبغي شرب السوائل على نحو كاف واتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن، مع مراعاة العناية الجيدة بها من خلال ترطيبها بانتظام بواسطة زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زبدة الشيا، وذلك للتمتع بشفاه وردية مفعمة بالصحة والأنوثة.
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