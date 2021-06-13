لكل سيدة.. إليك أسباب جفاف الشعر وطرق العلاج

أسباب جفاف الشعر عديدة ومتنوعة، منها ما هو عابر ومنها ما قد يكون مرضيًا ويجب اللجوء للطبيب للتعامل معه، فما هي أسباب الجفاف الحاصل؟ وكيف تستطيع التعامل معه؟ التفاصيل فيما يلي.



أسباب جفاف الشعر

فلنتعرف على أهم العوامل والأمور التي قد تسبب جفاف الشعر أو قد ترفع من فرص إصابة الشعر بالجفاف:



1. مشاكل في فروة الرأس

قد يكون سبب جفاف الشعر الحاصل نتيجة مشكلة معينة في فروة الرأس، مثل الحالات التي تعجز فيها الفروة عن إفراز كميات كافية من الدهون والزيوت الطبيعية.

ونظرًا لأن الشعر يستمد رطوبته ومظهره الصحي من جذوره، فإن عدم حصول جذور وبصيلات الشعر الموجودة في الفروة على كمية كافية من الزيوت أثناء النمو الشعر قد يسبب جفافه.



وفي بعض الأحيان قد تتسبب الشيخوخة وعملية التقدم في العمر الطبيعية بحصول جفاف في فروة الرأس، مما قد يؤدي لظهور بعض المشاكل الصحية، مثل جفاف الشعر وقشرة الرأس.



2. مشاكل الغدة الدرقية والغدة جارة الدرقية

قد تتسبب أمراض ومشاكل الغدة الدرقية والغدة جارة الدرقية، لا سيما قصور الغدة الدرقية أو قصور الغدة جارة الدرقية، في إحداث تغييرات واضحة على مظهر وصحة الشعر، من ضمنها جفاف الشعر.



3. سوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات والمعادن

يحتاج الشعر لمجموعة من المعادن والفيتامينات المختلفة لتغذيته وحمايته من المشاكل المختلفة، لذا فإن أي سوء في التغذية أو أي نقص في مستويات بعض العناصر الغذائية في الجسم قد يتسبب بمشاكل في الشعر.



بما في ذلك جفاف الشعر، لا سيما إذا كان النقص الحاصل في أحد العناصر الغذائية التالية: الحديد، فيتامين سي، الفوليت.



4. أسباب أخرى

أسباب جفاف الشعر لا تقتصر على ما ذكر انفًا فحسب، بل هناك العديد من العوامل والأمور الأخرى التي قد تسبب جفاف الشعر، مثل:



- الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية، مثل: مرض مينيكس، القهم العصابي، خلل في الهرمونات، الذئبة، الزهري، بعض أنواع الأورام السرطانية.

- تناول بعض أنواع الأدوية أو الخضوع لعلاجات معينة.

- السباحة في مياه نسبة الكلور فيها عالية.

- غسل وتنظيف الشعر باستخدام شامبو يحتوي على مواد ضارة.

- الإفراط في غسيل الشعر.

- تعريض الشعر بشكل مفرط أو متكرر لمواد ضارة، مثل: صبغة الشعر، مواد فرد وتنعيم الشعر.

- الاستعمال المتكرر والمنتظم لأدوات تصفيف الشعر الحرارية.

- تعريض الشعر بإفراط لحرارة الشمس أو لعوامل الطقس القاسية والتلوث.

عوامل أخرى، مثل: الشيخوخة، التدخين، التوتر.

طرق علاج ومكافحة جفاف الشعر

بعد معرفة أسباب جفاف الشعر وتحديدها، تستطيع مكافحة المشكلة وتخفيف حدتها عبر اتباع النصائح التالية:



- اتباع حمية غذائية متوازنة وصحية وغنية بالعناصر الغذائية التالية: فيتامين د، أوميغا 3، فيتامين سي، البيوتين، الحديد.

- تناول المكملات الغذائية التي قد ينصح بها الطبيب في حال وجود أي نقص في المعادن أو الفيتامينات.

- تطبيق ماسكات طبيعية قد تساعد على إعادة الرطوبة المفقودة للشعر، لا سيما الماسكات التي تحتوي على المكونات التالية: البيض، الموز، اللبن الرائب، أوراق الكاري، جل الألوفيرا.

- تطبيق الزيوت الدافئة الصحية على الشعر بانتظام، مثل: زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الخروع، زيت الذرة.

- استخدام مستحضرات عناية بالشعر مناسبة لنوع الشعر وخالية من المواد الكيميائية الضارة.

- أما إذا كان سبب جفاف الشعر مرضيًا فيجب اللجوء لطبيب مختص للبدء بمناقشة خيارات العلاج المطروحة.