ممثلة لبنانية شهيرة بعد أحداث الطيونة: "أطلب اللجوء فوراً الى أقرب جنينة حيوانات" (صور)

علّقت الممثلة نادين الراسي بسلسلة منشورات عبر حسابها على "إنستغرام" على ما يحصل من أحداث وتطورات أمنية في البلد. وقالت: "هلق بلا مزح، هيي سلم أهلي، أو سلّم عا اهلي".

وفي منشور اخر قالت: "أطلب اللجوء فوراً قبل ما تعجق الى أقرب جنينة حيوانات".