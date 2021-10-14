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المرأة
ممثلة لبنانية شهيرة بعد أحداث الطيونة: "أطلب اللجوء فوراً الى أقرب جنينة حيوانات" (صور)
Lebanon 24
14-10-2021
|
09:56
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علّقت الممثلة نادين الراسي بسلسلة منشورات عبر حسابها على "إنستغرام" على ما يحصل من أحداث وتطورات أمنية في البلد. وقالت: "هلق بلا مزح، هيي سلم أهلي، أو سلّم عا اهلي".
وفي منشور اخر قالت: "أطلب اللجوء فوراً قبل ما تعجق الى أقرب جنينة حيوانات".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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