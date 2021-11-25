إليكِ أنواع الجبن الممنوعة أثناء الحمل

مرحلة الحمل تكون حرجة، فالأم تواجه الكثير من الممنوعات من أجل الحفاظ على صحة الجنين، حتى تمر بتجربة حمل آمنة.التغذية السليمة للأم مهمة، لذا فإن هناك الكثير من المحاذير في ما يخص تغذية الحامل، وقد يظن البعض أن الفوائد الكبيرة التي تحملها منتجات الألبان، تجعلها آمنة بالكامل، لكن حتى منتجات الألبان تشمل بعض الأنواع المحظور تناولها أثناء الحمل، مثل بعض أنواع الجبن.فالجبن المصنوعة من الحليب الخام، مثل الأمنتال، والريكفور، والكاماميير، تشكّل خطراً كبيراً على صحة الحمل، كما أنها ليست آمنة بالنسبة إلى الأطفال الصغار، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو المصابين بأمراض مناعية.حيث كشفت الدراسات أن الحليب الخام المستخدم لتصنيع أنواع الجبن السابق ذكرها، لا يتعرض لعملية البسترة، وإنما يُسخّن حتى درجة 40 مئوية كحد أقصى، ما يزيد احتمالية وجود بكتريا ضارة نشطة داخل الجبن، مثل: الليستيريا، والسالمونيلا، وإيشريشيا كولاي.وهذه البكتريا الضارة قد تؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة، أو وفاة الجنين، كما يمكن أن تنتقل على الجنين، وتصيبه بالالتهاب السحائي.لذا يجب أن تتجنبي تناول أنواع الجبن المصنعة من الحليب الخام طوال فترة حملك، من أجل الحفاظ على صحتك، وصحة جنينك.