المرأة

من هي أطول نجمة في هوليوود؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 08:00
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تتمتع الكثيرات من نجمات هوليوود بقامة طويلة حتى دون ارتداء كعب عالٍ، مثل: تشارليز ثيرون، ونيكول كيدمان، وغيرهما. لذلك، نستعرض تالياً أطول نساء عالم هوليوود، واكتشفي المرأة الأطول بينهن:


نيكول كيدمان
تتمتع النجمة الأسترالية الجميلة، نيكول كيدمان، بقامة طويلة، ويبلغ طولها 1.80 متر، وبالرغم من ذلك فهي تفضل ارتداء أحذية الكعب العالي، التي تظهرها أكثر طولاً.
 
 
 
تايلور سويفت
لا تحظى المغنية الأميركية، تايلور سويفت، بشهرة عريضة في مختلف دول العالم فقط، لكن أيضاً طولها لافت للأنظار إذ يبلغ 1.78 متر، وهي واحدة من أطول النجمات في عالم البوب الموسيقي.

كيندال جينر
حازت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، لقب العارضة الأعلى أجراً، وذلك بفضل طولها وقوامها الممشوق، ويبلغ طول جينر 1.79 متر، وهي الآن واحدة من ضمن أكثر عارضات الأزياء اللاتي يتلقين مبالغ طائلة مقابل ظهورهن على مدرجات الموضة.
جويندولين كريستي
تفوقت الممثلة وعارضة الأزياء الإنجليزية، جويندولين كريستي، على قريناتها في عالم هوليوود، ويبلغ طول نجمة مسلسل سباق العروش الشهير 1.91 متر، واستفاد المنتجون من طولها الذي يكاد يصل إلى مترين في آخر جزأين من سلسلة أفلام "Star Wars".
 


إليزابيث ديبيكي
لفتت الممثلة الأسترالية، إليزابيث ديبيكي، الأنظار في عالم هوليوود، بمشاركتها في فيلم "The Great Gatsby"، الذي صدر في عام 2013، بطولها الشامخ الذي يبلغ 1.91 متر.

كارلي كلوس
تتميز عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بقامة طويلة على غرار قريناتها في هذا المجال، حيث يُشترط طول القامة في هذه المهنة بشكل أساسي، ويبلغ طول كلوس 1.88 متر.
يمكننا القول في النهاية إن أطول نساء عالم هوليوود الفني هن جويندولين كريستي، وإليزابيث ديبيكي، وليس نيكول كيدمان، كمان كان الشائع.
 
(زهرة الخليج)
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