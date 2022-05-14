تُعتبر من النجمات اللواتي تغيرت ملامحهن في السنوات الأخيرة.. هل أجرت مايا دياب 3 عمليات تجميل جديدة بوجهها؟ (صور)

تفاجئ الفنانة مايا دياب جمهورها، بين الحين والآخر، بصور تظهر التغير في ملامح وجهها، حيث نشرت قبل أيام صوراً لها أثناء حضورها احتفال "هاوس أوف بازار الذي أقيم مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف حساب عبر "إنستغرام" مختص بعمليات التجميل، أن الفنانة مايا دياب خضعت لـ 3 عمليات تجميلية مؤخراً في وجهها، وهي رفع الشفة العليا وسحب العين لاستعادة مظهر الشباب، بالإضافة لعملية شفط دهون الوجه (نحت الخد).

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وانهالت تعليقات المتابعين على ملامح مايا ، فاعتبر عدد منهم أنها كانت أجمل قبل خضوعها لعمليات التجميل بكثرة، مؤكدين بأنها لم تكن بحاجة لاتخاذ مثل هذه الخطوات، فيما عبّر البعض الآخر عن حبه الكبير لها وإعجابهم بالصور.

وأشار عدد من المتابعين إلى أن العمليات الحديثة التي أجرتها مايا حسنت من التشوهات السابقة في وجهها، فكتبت إحدى المتابعات تعليقا جاء فيه: "أنا ضد التجميل اللي سوته مايا لنفسها لأنها جداً بالغت بالتجميل وصار شكلها مو مريح للعين، لكن تغيير مايا هالمرة خلاها أحلى وأجمل عن أول… تغيير موفق جداً".

وتعتبر مايا دياب من بين النجمات اللواتي تغيرت ملامحهن في السنوات الأخيرة، جرّاء التعديلات التي قامت بها والتقدّم في العمر كما يرى متابعون، بالرغم من أنها صرحت سابقاً في حوار تلفزيوني قائلة: "مش مهووسة بعمليات التجميل"، موضحة أنها لم تجر العديد من عمليات تجميل، على عكس المشاع عنها، وأنها لم تصل إلى حد إدمان ذلك الأمر.