صورة صادمة... إمرأة لم تضع كريم واقي الشمس على رقبتها لـ40 سنة

نشر الطبيب كريستيان بوش، وهو باحث في سرطان الجلد، صورة لامرأة بالغة من العمر 92 سنة، تظهر الأثر الحقيقي لعدم استخدام واقي الشمس على الرقبة.



فتظهر هذه الصورة امرأة استخدمت كريم واقي الشمس منذ 40 سنة على وجهها فقط من دون أن تطبقه على رقبتها، وبدا الفرق واضحاً جداً بين المنطقتين. فبدت بشرة وجهها مشدودة، نقية، وصحية، بينما رقبتها فمجعّدة ومليئة بالتصبغات الداكنة وعيوب البشرة.

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