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المرأة
كان ملكاً لعارضة أزياء مشهورة.. كيم كارداشيان تشتري منزلاً جديداً بهذا السعر (صور)
Lebanon 24
21-09-2022
|
14:00
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اشترت نجمة برنامج الواقع التلفزيوني الأميركية، كيم كارداشيان، منزلاً في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، كان مملوكاً لعارضة الأزياء والممثلة العالمية سيندي كروفورد، وزوجها راندي جربر، وفق ما نقل موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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ويقع منزل كيم الجديد في ماليبو على ساحل المحيط، وقد بلغ سعره 70.4 مليون دولار، وتبلغ مساحته ما يقارب الـ7500 قدم مربعة، ويضم أربع غرف نوم، وخمسة حمامات. ويضم المنزل كذلك صالة ألعاب رياضية، وغرفة عائلية مع فناء مطل على المحيط، وطاولة طعام تطل مباشرة على الماء، إضافة لمسبح جاكوزي، ومدفأة قديمة.
ويعتبر منزل كيم الجديد من المنازل القديمة الأقرب للتراثية، إذ تم بناؤه عام 1944، وأعيد ترميمه في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان مملوكاً للممثلة سيندي كرافورد وزوجها، وقد بلغ سعره في البداية قرابة الـ100 مليون دولار، وتم خفض هذا السعر حتى 90 مليون دولار، إلا أن أحداً لم يشتره بهذا السعر، فأعيد تخفيض السعر مؤخراً ما مكن كارداشيان من شرائه.
اللافت في هذا المنزل، وفق ما ذكر تقرير "الديلي ميل"، أنه يجاور منزل زوج كيم السابق كانييه ويست، الذي اشتراه قبل فترة قصيرة من الزمن بمبلغ 57 مليون دولار.
كما يجاور المنزل عدداً من المشاهير والنجوم العالميين، من أبرزهم: ليوناردو دي كابريو، والمغني نيل دياموند، والمنتج التلفزيوني مارسي كارسي، والمدير التنفيذي السابق لشركة ديزني مايكل إيسنر.
المصدر: زهرة
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