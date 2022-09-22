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المرأة

بلوغر عراقية تبكي بعد تشوه وجهها بسبب الفيلر (فيديو)

Lebanon 24
22-09-2022 | 05:00
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تحدثت البلوغر العراقية منساك، عن تجربتها الشخصية مع حقن الفيلر الدائم في الوجه، والذي نتج على إثره تشوه وجهها وتورمه بصورة غير طبيعية.

 

وخرجت منساك لجمهورها بعد شفاء وجهها من تورمه، موضحة بفيديو معاناتها مع حقن الفيلر الذي شوه وجهها، قبل أن يرتد التورم مرة أخرى بصورة أخف وطأة من المرة الأولى.

 

وقالت منساك في الفيديو إنها كانت تريد إنهاء هذه الأزمة الصحية بخضوعها لعملية تجميل جديدة لسحب الفيلر من الوجه، خاصة وأنها كانت تعلم جيدا أن التورم سيرد على وجهها مرة أخرى، ولكنها حاليا لا تستطيع القيام بالعملية.

 

وأوضحت منساك أنها يجب عليها الانتظار وتعاطي أدويتها الخاصة والقيام بروتين خاص حتى تتخلص من هذا التورم الذي يمنعها من القيام بالعملية الجديدة، مبدية ندمها على هذه العملية التي ضرتها كثيرا وعرضتها للتشوه.

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وأضافت البلوجر العراقية: "كنت ناطرة على نار إني أعملي عمليتي، لأني كنت عارفة إنها راح ترد، بس الحين الوقت صار متلخبط عندي، لازم أستنى يخلصوا العلاجات والمضادات حق الوجه وغيره، اللهم لك الحمد يمكن خير، ومثل ما قولت لكم أنا ما أعرف شي بخصوص الوجه".

 

وتفاعل عدد من النشطاء مع فيديو البلوجر العراقية منساك التي كشفت معاناتها مع الفيلر، وتركوا لها تعليقات بين الانتقادات والدعم النفسي في هذه التجربة المؤلمة.

المصدر: ليالينا
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