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المرأة
لا تخلطي كريم الحماية من الشمس مع كريم الأساس.. لهذا السبب
Lebanon 24
23-09-2022
|
16:00
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تعد الحماية من أشعة الشمس هي العنصر الأهم في روتين العناية اليومي بالبشرة. ومع ذلك، قد تكون واحدة من أكثر الخطوات التي يتم إغفالها، على الرغم من خطورة أشعة الشمس، فهي المسؤول الأول عن شيخوخة الجلد.
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أحد الأسباب التي تجعل البعض يملن إلى ترك عامل الحماية من الشمس (SPF)، هو عدم معرفة كيفية دمجه بشكل صحيح ضمن روتين العناية اليومي، وقد يكون استخدام عامل الحماية من الشمس مع كريم الأساس أو المرطب أمراً مربكاً، ما يؤدي إلى خلط واقي الشمس مع منتجات البشرة الأخرى، وهذا ما يحذر منه الخبراء.
لماذا لا يجب خلط عامل الحماية من الشمس مع منتجات أخرى
السبب الأساسي، الذي يمنعكِ من مزج عامل الحماية من الشمس مع منتجات مثل كريم الأساس أو المرطب، هو أن إضافة الحماية من أشعة الشمس إلى أي سائل أو مسحوق آخر ستخفف عامل الحماية من الشمس، وبالتالي يؤدي إلى تقليل قوته ومفعوله، فضلاً عن وجود منتجات توقف مفعول كريم الحماية تماماً.
من الأفضل استخدام عامل حماية من الشمس، وغيره من المنتجات بشكل منفصل، حتى إذا كنتِ ترتدينه في نفس الوقت، ويعتمد الترتيب الذي تستخدمينه في طبقات منتجات العناية بالبشرة على نوع عامل الحماية من الشمس الذي تستخدمينه، ويجب امتصاص واقيات الشمس الكيميائية بالكامل في الجلد، لذلك يجب وضعها قبل المرطب وكريم الأساس بفترة، لكن يجب وضع واقيات الشمس الطبيعية أو المعدنية بعد المرطب وكريم الأساس، لأنها تحتاج إلى دمجها لتكوين حاجز.
المصدر: زهرة
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