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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تجعل هواتف آيفون أكثر أمانا مع نظام "iOS" الجديد
Lebanon 24
25-01-2023
|
23:00
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أعلنت آبل عن إطلاق نسخة جديدة من أنظمة iOS، منحت هواتفها معها العديد من الميزات الهامة.
وتبعا لآبل فإن نسخة iOS 16.3 باتت تدعم ميزات "مفاتيح الأمان المادية" التي تمنح الهواتف حماية أكبر ضد هجمات التصيّد الإلكترونية، وتقي بيانات تلك الأجهزة من الوصول إليها من قبل أطراف خارجية.
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ومع هذه النسخة من النظام حصلت هواتف آيفون على تشفير النسخ الاحتياطي على iCloud، كما حصلت على حماية أكبر لبيانات الملاحظات والصور.
ويدعم النظام الجديد الجيل الثاني من أجهزة HomePod، كما يسهّل ميزة مكالمات الطوارئ " SOS" إذ بات بإمكان المستخدم الضغط على زر الطاقة الرئيسي وعلى أحد أزار التحكم بالصوت في آن واحد لطلب النجدة في الحالات الطارئة.
ومع iOS الجديد تم تصحيح العديد من الأخطاء والمشكلات التي عانى منها مستخدمو هواتف آيفون مثل مشكلة حساسية الشاشة للقلم الذكي، ومشكلة شاشة القفل في الهواتف، كما تم إصلاح المشكلة التقنية التي أدت لظهور خطوط أفقية في شاشات هواتف iPhone 14 Pro Max أثناء وضع السكون. (روسيا اليوم)
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