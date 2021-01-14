تكنولوجيا وعلوم

فولكس فاغن تحضر لإطلاق رباعية دفع كبيرة

Lebanon 24
14-01-2021 | 06:00
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تتحضر شركة فولكس فاغن لطرح النماذج الجديدة المعدلة من سيارات Atlas التي تباع في بعض البلدان الآسيوية تحت اسم Teramont.

وتبعا للتسريبات فإن فولكس فاغن تنوي إطلاق نسخ مخصصة من هذه السيارات في السوق الصينية وبعض أسواق آسيا، وستختلف هذه النسخ من ناحية التصميم الخارجي عن سيارات Atlas التي طرحت العام الماضي.
 
 
وأبرز تغيير ستحصل عليه هذه السيارات هو أنها ستزود بمصابيح أمامية أكبر من تلك الموجودة في سيارات Atlas الحالية، كما سيتغير فيها شكل شبك غطاء المبرد قليلا ليصبح أكثر بروزا بفضل طبقات الكروم اللماع التي ستغطي كامل أجزائه تقريبا، أما الواجهة الخلفية في هذه المركبات فستحصل على خط إضاءة عريض أحمر اللون يمتد على كامل عرضها تقريبا، وأسفله يمتد إطار بارز من الكروم.
 
كما سيتغير في هذه السيارة تصميم الفتحات الهوائية الموجودة غلى الواجهة الأمامية، وستصبح عجلاتها بمقاس 21 إنشا بدلا من 17 كما هو الحال في نماذج Atlas الحالية.
 
 
 
ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات، محرك اقتصادي  بسعة لترين وعزم 186 حصانا، ومحرك توربيني بست أسطوانات من فئة EA390، بسعة 2.5 ليتر، ويولد عزما يعادل 299 حصانا.
المصدر: روسيا اليوم
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