بعد تقارير عن تسريب بيانات المستخدمين.. "كلوب هاوس" يراجع بياناته

ذكرت وكالة "رويترز" أن تطبيق "كلوب هاوس" يراجع بياناته بعد تقارير عن تسريب بيانات المستخدمين.

وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤولين عن تطبيق كلوب هاوس: "نخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين، ونعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب للبيانات".

ونقلت "رويترز" أيضاً عن مرصد ستانفورد أن "الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي كلوب هاوس بسبب عيوب أمنية"، مشيرة إلى أنّ "محتوى غرف صوتية في تطبيق كلوب هاوس تم نقله إلى خوادم بالصين".

وفي الشهر الماضي، شهد التطبيق إقبالًا كبيرًا من المستخدمين على الرغم من أنه موجود منذ شهر آذار 2020.