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تكنولوجيا وعلوم
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
15-04-2022
|
14:00
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كشفت بي إم دبليو عن سيارة X7 الجديدة التي أرادتها أن تكون إحدى أكثر المركبات رباعية الدفع فخامة وتطورا من النواحي التقنية.
وحصلت السيارة الجديدة على واجهة أمامية أكثر عصرية وتميزا مقارنة بمركبات X7 السابقة، وجهزت بمصابيح وفتحات هوائية مختلفة، كما تغير فيها شكل ممتصات الصدمات، إضافة إلى التغيير الذي حملته الواجهة الخلفية للمركبة والمصابيح المثبتة عليها.
وداخليا جاءت هذه السيارة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ زينت أجزاؤها بعناصر من الخشب والجلد الفاخر، وزودت واجهة القيادة بنظام إضاءة مميز مع شعارات X7، كما خلت الواجهة من الأزرار التقليدية تقريبا وثبتت أعلاها شاشتان لمسيتان موضوعتان في إطار يمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة.
وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة وتبريد وتدليك في المقاعد، كما زودت بوسادات أمان هوائية لحماية الركاب من جميع الجهات أثناء الحوادث، وصممت أنظمة التكييف المتطورة فيها لتنقية الهواء داخل المقصورة.
كما جهزت بي إم دبليو هذه السيارة بأنظمة أمان متطورة تتحكم بالفرامل تلقائيا لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة، وزودتها بكاميرات متطورة ترصد محيط الهيكل بزاوية 360 درجة، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وحصلت المركبة الجديدة على محركات توربينية بسعة 3.0 ليتر مدعومة بمحركات كهربائية لتولد معا عزما يعادل 352 حصانا، إضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية متطورة صممت لتساعد على ترشيد استهلاك الوقود.
المصدر: روسيا اليوم
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