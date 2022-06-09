هل استخدام حساب فيسبوك أو غوغل لتسجيل الدخول إلى مواقع أخرى آمن؟

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مع استخدامك للكثير من المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة قد تشعر بأنك تغرق في بحرٍ من كلمات المرور، لذلك يكون من الأسهل عليك استخدام حساب فيسبوك أو جوجل لتسجيل الدخول إلى مواقع أخرى، وهي طريقة تُعرف باسم تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، ورغم أن فيسبوك وجوجل أكثر الخيارات شيوعاً، لكن هناك خيارات لاستخدام حسابات آبل وتويتر ولينكدإن وغيرها.لكن السؤال هنا: هل طريقة تسجيل الدخول الأحادي هذه آمنة، أم من الأفضل أن تمر بمعاناة إنشاء حساب جديد باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني؟ خصوصاً أنها لا توفر سيطرة كافية على المعلومات التي يمكنك مشاركتها عند تنشيط الحساب.استخدام حساب فيسبوك أو جوجل لتسجيل الدخول إلى مواقع أخرى يسهل الوقت والاستخدام وتعبئة المعلومات والخانات والبيانات الكثيرة، كما يسهل تذكر كلمة المرور، لكنها أيضاً تمكّن الموقع أو التطبيق الذي تستخدم هذه الميزة لفتحه من جمع بياناتك من حسابك الذي سجلت الدخول به، وإن كان من غير الممكن لهم رؤية كلمة مرورك المستخدمة في ذلك الحساب.أخصائي وخبير الخصوصية في شركة Comparitech، بول بيشوف، لا يعتقد أن استخدام حساب فيسبوك أو جوجل لتسجيل الدخول إلى مواقع أخرى فكرة آمنة، إذ يقول: "تتمتع التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأصغر بقدرات حماية أقل من الشبكات الاجتماعية الكبيرة، لذا قد يكون من الأفضل عدم تسليم عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور تلك المواقع والاستعانة ببيانات تسجيل الدخول من مواقع التواصل الاجتماعي". رغم إشارته إلى إساءة مطوري المواقع والتطبيقات الكبيرة لبعض بيانات تسجيل الدخول لمستخدميها، ولفت إلى أزمة "كامبردج أناليتيكا".كذلك تحدث لموقع HowStuffWorks الأمريكي عن احتمالية استخدام بعض التطبيقات للحساب المستخدم في الحصول على ملفات مفيدة، وأشار إلى سماح تطبيق Dropbox باستيراد الصور مباشرة من فيسبوك إلى مساحة التخزين السحابية، أو مزامنة البرامج المستخدمة في العمل مثل Zoom وSlack مع تقويم جوجل.ومن عيوب تسجيل الدخول الأحادي أيضاً محدودية خيارات ما يمكنك مشاركته أثناء التسجيل؛ لأن بعض التطبيقات والمواقع تصل إلى الأسماء والصور ومعلومات الاتصال، وأحياناً إلى معلومات أخرى مثل: العمر، والموقع، والاهتمام، رغم عدم إدخالك العديد من تلك الأشياء أثناء عملية التسجيل، لكن يمكن أن تكون معلومات كثيرة تساعد في تقديم إعلانات مخصصة أو بيعها إلى شركات جمع البيانات، كما أشار دان فريتشر، الرئيس التنفيذي بشركة Sysfi للخدمات السحابية.أيضاً؛ قد ينطوي تسجيل الدخول الأحادي على مخاطر إلكترونية أكبر من عملية التسجيل العادية، فإذا تمكّن المخترق من الاستيلاء على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك على أحد المواقع الشهيرة من خلال التصيد الاحتيالي أو تسريب كلمات المرور، سيتمكن من الوصول بسهولة وحرية إلى حساباتك الأخرى التي سجلت دخولك إليها باستخدام تلك المعلومات. قد يُقفل حسابك أيضاً، ما يمنع وصولك إلى المواقع التي استخدمت فيها طريقة تسجيل الدخول الأحادي. إلى جانب ذلك، إذا تعطلت خدمات فيسبوك أو جوجل في أي وقت، قد يعطل ذلك خاصية تسجيل الدخول الأحادي عبر حساباتهما مؤقتاً.