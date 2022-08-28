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تكنولوجيا وعلوم

عالمة فضاء فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة على سطح القمر.. تعرفوا إليها (فيديو)

Lebanon 24
28-08-2022 | 02:00
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أكدت وكالة "ناسا" تكليف الفلسطينية الأميركية نجود الفاهوم رئيسة مكتب تخطيط مهام الاستكشاف بالوكالة بمهمة إدارة مشروع "ارتيموس 1" الهادف إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

 

ونشرت العالمة الفلسطينية الفاهوم، منشورا على صفحتها الخاصة عبر "إنستغرام" تتحدث فيه عن مهمتها الجديدة كعالمة فضاء فلسطينية، قائلة: "كفلسطينية أميركية أفتخر أن أقود هذه المهمة".

 

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وتعود أصول الفاهوم إلى مدينة الناصرة، وولدت في الولايات المتحدة، وقامت عدة مرات بزيارة الأراضي الفلسطينية.

 

وعملت العالمة الفلسطينية قبل موقعها الراهن، كمهندسة للمركبات الفضائية في وكالة "ناسا" في ولاية هيوستن تكساس.

 

وتفتخر العالمة نجود بأصولها الفلسطينية، حيث سبق أن ارتدت الزي الفلسطيني داخل مقر وكالة أبحاث الفضاء الأميركية "ناسا" للمرة الأولى في تاريخها الدولي.

(روسيا اليوم)

 

المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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