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رياضة
خطأ تحكيمي يحرم محمد صلاح من معادلة رقم بيكهام
Lebanon 24
01-10-2023
|
23:00
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حرم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، من معادلة رقم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد، خلال لقاء "الريدز" وتوتنهام (1-2) السبت، في الجولة السابعة للدوري.
وصنع محمد صلاح هدفا لزميله المهاجم الكولومبي لويس دياز، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، في قرار خاطئ.
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وحرم بالتالي محمد صلاح من أن يعادل رقم الأسطورة ديفيد بيكهام، بالصناعة أو التسجيل في أول سبع مباريات من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، وأن تكون له الفرصة أيضا في أن يصل لرقم النجم النروجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي شارك في الصناعة أو بالتسجيل في أول 10 مباريات له في "البرايمير ليغ". (روسيا اليوم)
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