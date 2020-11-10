رياضة

ميسي و"برشلونة".. ما هي العوامل المؤثرة لبقائه؟!

Lebanon 24
10-11-2020 | 23:00
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كشفت "ماركا" الإسبانية عن بعض العوامل المؤثرة والتي قد تتحكّم في تجديد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لعقده مع فريقه "برشلونة" الإسباني، ومواصلة مسيرته مع الفريق الذي نشأ وترعرع فيه.
 
ويرتبط ميسي مع "برشلونة" بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالى، وحاول صاحب الـ33 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، الرحيل لكنّه فشل في ذلك بسبب تعنت مجلس إدارة "البارسا" برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو المستقيل مؤخراً.
 
وبحسب الصحيفة، فإنّ أحد العوامل التي ستحدد ما إذا كان سيبقى في ملعب "كامب نو"، هو أداؤه شخصياً وأداء الفريق، إذ أنّ علاقته بالمدرب الهولندي رونالد كومان جيدة وهذا أمر حاسم للمضي قدماً، لكن العامل الرئيس في ما يتعلق بمستقبل ميسي هو من سيحل محل جوسيب ماريا بارتوميو في منصب الرئيس.

وسيتم انتخاب رئيس جديد قبل نهاية العام الحالي أو في آذار المقبل على حد أقصى، وسيتعين على الرئيس الجديد إقناع الهداف التاريخي لـ"برشلونة" بالبقاء.

وسيرغب ميسي أيضاً، في معرفة ما سيحدث في العامين المقبلين في ما يتعلق بمنصب المدير الرياضي والمدير الفني وسياسة الانتقالات، ولذلك لن يتّخذ قراره حتى نهاية الموسم الحالي.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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