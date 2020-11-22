رياضة

الدوري الإنكليزي.. "تشيلسي" و"توتنهام" ينتصران على "نيوكاسل" و"السيتي"!

Lebanon 24
22-11-2020 | 12:00
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حقّق "تشيلسي" و"توتنهام هوتسبير"، أمس السبت، انتصارين مهميْن في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على حساب كلّ من "نيوكاسل يونايتد" و"مانشستر سيتي" على التوالي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من "البريميرليغ". 
 
وتمكّن "تشيلسي" من انتزاع 3 نقاط مهمة من ملعب مضيفه "نيوكاسل" بهدفين نظيفين سجلهما لاعب الأرجنتيني فيديريكو فيرنانديز مدافع "نيوكاسل" بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز تامي أبراهام تقدم "البلوز" بالهدف الثاني في الدقيقة 65، ليتصدرّ "تشيلسي" جدول الترتيب لوقت قصير برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد "نيوكاسل" عند 11 نقطة في المركز الـ 13.
 
واستعاد "توتنهام" صدارة الترتيب بعدما حقّق فوزاً ثميناً على حساب "مانشستر سيتي" في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "توتنهام".
 
وافتتح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، ليضيف زميله الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن المباراة. 
 
ورفع "توتنهام" رصيده إلى 20 نقطة في صدارة "البريميرليغ" فيما تجمّد رصيد "مان سيتي" عند 12 نقطة في المركز العاشر. 
 
يذكر أنّ "تشيلسي" يستضيف "توتنهام" في الجولة المقبلة من الدوري يوم الأحد المقبل على ملعب "ستانفورد بريدج" معقل "البلوز". 
 
 
المصدر: وكالات
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