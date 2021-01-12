رياضة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن ضمّ محمد صلاح

Lebanon 24
12-01-2021 | 12:00
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كشفت وسائل إعلام أجنبية عن موقف ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع النجم المصري العالمي، محمد صلاح.
وذكر الموقع الإلكتروني "therealchamps"، أن الفريق الإسباني يرفض خيار التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدعوى منح الفرصة كاملة للنجم البلجيكي، إيدين هازارد.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن ريال مدريد أسقط الخطة المحتملة للتعاقد مع صلاح، حيث يعتقد النادي الملكي الإسباني أنه يجب عليهم الوثوق في النجم البلجيكي إيدين هازارد، بدلا من العثور على بديله في المرحلة الراهنة.

ويشار إلى أن النجم المصري العالمي، محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن ليفربول الإنكليزي، واحتمال انتقاله إلى أي من ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.

ويذكر أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لم يشارك مع فريقه ريال مدريد بانتظام، رغم وجوده منذ موسم ونصف الموسم، بسبب الإصابات بجانب مشكلات اللياقة البدنية التي قيدت النجم البلجيكي، ويواصل زيد الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، الإصرار على أن النادي يجب أن يتحلى بالصبر مع عودة هازارد التدريجية بعد عدة إصابات.
المصدر: سبوتنيك
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