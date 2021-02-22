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رياضة
"الفتى الذهبي" يضع شروطه على الطاولة.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
22-02-2021
|
15:00
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كشف تقرير صحفي إنكليزي عن مطالب النجم النرويجي الشاب، إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، من ناديه الجديد حال رحيله في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن هالاند ووكيله مينو رايولا يدركان أن سعره قد ارتفع بشكل كبير، وهو ما دفعهم للتفكير في المطالبة بزيادة كبيرة في الراتب حال اتخذ خطوة جديدة.
وأضافت الصحيفة، أن هالاند سيطلب عقدا مدته 5 سنوات وراتبا قيمته 18 مليون يورو في الموسم، وهو رقم مرتفع للغاية، وسيكون من الصعب دفعه في ظل أزمة فيروس كورونا.
ويقدم إيرلنغ هالاند (20 عاما) مستويات مبهرة منذ انضمامه لدورتموند، وأحرز 27 هدفا خلال 25 مباراة في هذا الموسم.
ويحتل "الفتى الذهبي" المركز الثالث على سلم ترتيب هدافي "البوندسليغا"، برصيد 17 هدفا، بالرغم من غيابه عن عدد من المباريات بسبب الإصابة، ويفصله هدف واحد عن صاحب مركز الوصافة البرتغالي أندريا سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بينما يتربع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، على عرش الصدارة برصيد 26 هدفا.
ويعتبر هالاند هدفا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا الصيف المقبل، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.
المصدر: وكالات
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