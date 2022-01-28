شاهد.. رونالدو يظهر "من تحت الأرض" للقاء عشاقه في "إكسبو دبي"





وأطل رونالدو على المسرح الذي ملأت الجماهير مدرجاته بطريقة مميزة، حيث صعد به مصعد حمل المسرح الدائري بالكامل من تحت الأرض إلى وسط الحضور.



وظهر رونالدو في الجلسة الحوارية برفقة جائزة هداف كرة القدم في كل العصور، والمقدمة من "جلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والتي فاز بها النجم البرتغالي الشهر الماضي، ولكنه غاب حينها عن الحفل لالتزامه مع فريقه في مباراة ضمن "البريميرليغ"، واستلمها بدلا عنه وكيل أعماله خورخي مينديز.



وشكر رونالدو الجماهير الحاضرة في ساحة الوصل، مؤكدا حبه لمدينة دبي وأهلها، مشيرا إلى حرصه على زيارة دبي سنويا، وسعادته وعائلته بتلك الزيارة.



وأشاد رونالدو بمعرض إكسبو، مؤكدا أن دبي دائما تنجح في الأحداث المهمة، وطالب الجميع بالحرص على زيارة المعرض، والاستفادة من التنوع الحضاري الموجود على أرض دبي. شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 36 عاما في جلسة حوارية على هامش زيارته خلال أسبوع الصحة واللياقة لمعرض "إكسبو دبي 2020".وأطل رونالدو على المسرح الذي ملأت الجماهير مدرجاته بطريقة مميزة، حيث صعد به مصعد حمل المسرح الدائري بالكامل من تحت الأرض إلى وسط الحضور.وظهر رونالدو في الجلسة الحوارية برفقة جائزة هداف كرة القدم في كل العصور، والمقدمة من "جلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والتي فاز بها النجم البرتغالي الشهر الماضي، ولكنه غاب حينها عن الحفل لالتزامه مع فريقه في مباراة ضمن "البريميرليغ"، واستلمها بدلا عنه وكيل أعماله خورخي مينديز.وشكر رونالدو الجماهير الحاضرة في ساحة الوصل، مؤكدا حبه لمدينة دبي وأهلها، مشيرا إلى حرصه على زيارة دبي سنويا، وسعادته وعائلته بتلك الزيارة.وأشاد رونالدو بمعرض إكسبو، مؤكدا أن دبي دائما تنجح في الأحداث المهمة، وطالب الجميع بالحرص على زيارة المعرض، والاستفادة من التنوع الحضاري الموجود على أرض دبي.

Record breaking goal scorer and legend footballer Cristiano Ronaldo swapped the football pitch with Al Wasl Plaza, where he engaged in a Q&A session amid cheers of his huge Dubai fan base at Expo 2020 Dubai.#Expo2020 #Dubai @Cristiano pic.twitter.com/1XKn4SRWmc — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) January 28, 2022

ووجه رونالدو، رسالة إلى الجماهير، وخاصة من الأطفال، بالاهتمام بصحتهم والاستماع إلى نصائح الآباء، مؤكدا أن اهتمامه بجسده هو سر تألقه في الملاعب حتى عمره الحالي.



كما نصح رونالدو الأطفال بالاستمتاع بالحياة، وعدم الارتباط بشكل دائم بالتكنولوجيا، مؤكدا أن تلك التكنولوجيا تخدم المجتمعات، ولكن هناك جوانب من الحياة، على الجميع التمتع بها.

والتقط رونالدو، مجموعة صور "سيلفي" مع جماهيره في خلفية المسرح، قبل أن يودعهم بلقاء أطفال نالوا توقيعه على قمصان مانشستر يونايتد.