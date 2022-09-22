كانافارو يخوض أول مهمة تدريب في الدوري الايطالي!

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أعلن نادي "بنيفنتو"، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي موسم 2020-2021 ويحتل حاليا المركز 13 في الدرجة الثانية، تعيين قائد منتخب إيطاليا السابق فابيو كانافارو البالغ من العمر 49 عاما، على رأس الجهاز التدريبي للفريق.وعمل كانافارو مساعدا للمدرب في الأهلي الإماراتي قبل أن يصبح مدربا لفريق قوانغتشو بالدوري الصيني الممتاز ثم النصر السعودي.كما قضى فترة قصيرة كمدرب لمنتخب الصين في عام 2019.