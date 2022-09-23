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رياضة

هولندا على أعتاب التأهل لنصف نهائي أمم أوروبا

Lebanon 24
23-09-2022 | 02:00
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حقق المنتخب الهولندي فوزه الرابع في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وبات قاب نقطة من نصف النهائي، منتصراً على بولندا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة للمستوى الأول والتي شهدت أيضاً فوز بلجيكا على ويلز 2-1.
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وفي المباراة الأولى، سجّل هدفي "الطواحين" لاعب أيندهوفن كودي غاكبو (14) ومهاجم أياكس ستيفن بيرخفين (60).

وبالتالي، بقي المنتخب الهولندي متصدراً لمجموعته مع 13 نقطة من خمس مباريات، متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه البلجيكي. في حين بقيت بولندا ثالثة مع أربع نقاط أمام ويلز (1).

ولم يعد رجال المدرّب لويس فان غال في حاجة إلى أكثر من نقطة في المواجهة أمام بلجيكا الأحد في أمستردام لضمان التأهل في صدارة المجموعة.

ويعتبر هذا الأداء القوي للمنتخب البرتقالي، استعداداً جيداً قبل مباراته الأولى في مونديال 2022 أمام السنغال بطلة إفريقيا في 21 تشرين الثاني المقبل، قبل مواجهة أصحاب الأرض والإكوادور.

وتلعب بولندا أيضاً في كأس العالم بعدما تأهلت بالمباراة الفاصلة أمام السويد، لكنها لم تكن على مستوى التوقعات في مباراة الخميس.

وفي المواجهة الثانية، كان هدفا لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين وفنربهتشه التركي ميتشي باتشوايي في الدقيقتين 11 و38، كافيين للفوز على ويلز التي أحرزت هدفاً يتيماً من توقيع مهاجم بورنموث كيفير مور (50).
المصدر: سكاي نيوز عربية
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