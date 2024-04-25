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صحة

للتخلص من جفاف العين.. طرق تساعد فى العلاج

Lebanon 24
25-04-2024 | 15:00
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هناك العديد من الأعراض والمشكلات الصحية التي تصيب العين، ومنها  الجفاف، هذا العرض الخطير الذي يزيد من حدوث بعض المضاعفات والأعراض المزعجة للعين، وهناك اعتقاد أن جفاف العين يزيد من فرص الإصابة بالعمي وهذا الأمر غير صحيح، وهذا ما سنتعرف على حقيقته خلال الأسطر القادمة.

ويعد جفاف العين مشكلة يعاني منها الكثيرون، وتزيد من فرص الشعور ببعض الأعراض ومنها  حرقان شديد في العين وألم وكثرة إفراز الدموع، لافتا، أنه يجب علي الشخص المصاب بجفاف العين تجنب التعرض  لهواء المراوح والتكيف، وذلك منعا لزيادة جفاف العين.

 وضرورة إراحة العين من القيام ببعض الأشياء التي قد تعرضها للمضاعفات في حالة الإصابة بالجفاف، ومنها:

-تجنب النظر لفترا طويلة في الموبيل أو التلفاز أو الكمبيوتر، فعند النظر علي أشياء  تتطلب تركيزًا بصريا شديدا، تزيد من فرص التعرض للعديد من المضاعفات.

 -الإقلاع عن التدخين يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في علاج جفاف العين الناتج عن التعرض لأدخنة العين.

 -عليك  إغلاق العينين لبضع دقائق أو إغماضهما أو فتحهما بشكل متكرر، لأن الرمش يحفز الغدد الدمعية على إنتاج المزيد من الدموع التي تقلل حدة الإصابة بالجفاف.

 وعلاج جفاف العين يعتمد بشكل ملحوظ علي ترطيب العين الذي يتم عن طريق وضع بعض القطرات الموصوفة من قبل الطبيب المتابع للحالة، وأيضا ارتداء نظارة طبية قبل الخروج ، وتجنب تعرض العين للأتربة  والغبار.

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