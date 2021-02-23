صحة

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت "الحلاوة"

Lebanon 24
23-02-2021 | 12:00
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الحلاوة الطحينية شائعة منذ العصور القديمة، فهي صنف من أصناف الحلويات الشعبية في الدول العربية وفي بلدان أخرى.
تعود أصول الحلاوة الشرقية أو الحلوى الشامية إلى إيران، فمن هناك، انتشرت وصفة تحضيرها في جميع أنحاء العالم، وأصبحت شائعة في تركيا والهند وبلاد الشام، واختلفت مسمايتها من بلاد إلى أخرى، كما أنها أصبحت موجودة أيضا في روسيا بكثرة ويسمونها "خالفا"، وفقا لما نقلته صحيفة "نيفسكي نوفوستي" الروسية.

وقالت رئيسة قسم المركز الصحي في مدينة سارانسك في روسيا، الدكتورة إيلينا تيموشكينا:"إن الحلاوة الطحينية تحتوي على فيتامينات مهمة جدا للجسم وهي A و E و B، كما أنها تؤثر على حالة الأظافر والجلد والشعر".
وأضافت تيموشينكا: "كما أنها تحتوي على فيتامين D الذي يقوي العضلات والجهاز الهيكلي".

وأوصت تيموشينكا الرياضيين بتناول الحلاوة الطحينية لأنها تساعد في الحفاظ على الشباب والصحة والجمال.

بالإضافة إلى مذاقها الحلو، تحتوي الحلاوة الطحينية على فيتامينات مهمة لجسم الإنسان، فزيت السمسم الذي تتكون منه الطحينة يحتوي على 20% بروتينات عالية الجودة، و50% دهون غير ضارة وكالسيوم وحديد وفيتامينات ب1 و ب2 وفيتامين د.

كما يعتقد العديد من الباحثين أن الحلاوة الطحينية تجدد شباب الجسم، حيث يساعد الاستهلاك المنتظم لها في التغلب على القلق والأرق.
المصدر: سبوتنيك
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