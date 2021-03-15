أطعمة تحفز الدماغ على إفراز هرمون السعادة.. استهلكوها

ما هو هرمون السعادة؟ إنه السيروتونين، ناقل عصبي يفرزه المخ، لتحسين الحالة المزاجية وتعزيز القدرة على النوم وتقليل الشعور بالألم، ويعطي شعورا بالسعادة، لذلك كان لا بد من البحث عن مصادر إفراز هذا الهرمون.موقع "لايف سترونغ" استعرض أهم الأطعمة المحفزة على إفراز هرمون السيروتونين.الشوكولا الداكنةوذلك لاحتوائها العالي من مضادات الأكسدة، التي توفر لخلاياه حماية ضد الالتهاب والتلف والضمور، بفضل قدرتها على تثبيط نشاط الشوارد الحرة بالجسم، بالإضافة إلى مركبات الفلافونول، التي تساعد على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، وهو ما يساهم في استرخاء الشرايين وتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها إلى جميع الأعضاء الحيوية، ولا سيما المخ.