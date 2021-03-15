19
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أطعمة تحفز الدماغ على إفراز هرمون السعادة.. استهلكوها
Lebanon 24
15-03-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما هو هرمون السعادة؟ إنه السيروتونين، ناقل عصبي يفرزه المخ، لتحسين الحالة المزاجية وتعزيز القدرة على النوم وتقليل الشعور بالألم، ويعطي شعورا بالسعادة، لذلك كان لا بد من البحث عن مصادر إفراز هذا الهرمون.
موقع "لايف سترونغ" استعرض أهم الأطعمة المحفزة على إفراز هرمون السيروتونين.
الشوكولا الداكنة
وذلك لاحتوائها العالي من مضادات الأكسدة، التي توفر لخلاياه حماية ضد الالتهاب والتلف والضمور، بفضل قدرتها على تثبيط نشاط الشوارد الحرة بالجسم، بالإضافة إلى مركبات الفلافونول، التي تساعد على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، وهو ما يساهم في استرخاء الشرايين وتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها إلى جميع الأعضاء الحيوية، ولا سيما المخ.
الفواكه والخضروات
نسبة فيتامين B9 العالي فيها، يجعلها من أهم مصادر تحفيز المخ على إفراز الهرمون الذي يؤدي لإراحة الأعصاب، كالبرتقال والسبانخ والبروكلي والذرة والبنجر والجزر الأبيض.
الألبان والأجبان
تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات السيروتونين بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من سكر اللاكتوز الذي يحفز المخ على إفراز هذا الهرمون، لذلك من الضروري شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم أو تناول الجبن أثناء النهار.
النشويات
تساعد على زيادة مستويات السيروتونين بالجسم، وفي المقابل، تخفض نسبة هرمون الإجهاد أو الكوريتزول بالدم، ومن أهم مصادرها البطاطا والحبوب والشوفان.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
20:32 | 2021-03-14
14/03/2021 08:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يقتحمون فندقاً في غزير!
Lebanon 24
مسلحون يقتحمون فندقاً في غزير!
20:58 | 2021-03-14
14/03/2021 08:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
21:55 | 2021-03-14
14/03/2021 09:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد: لهذا السبب غادرت الـmtv و "هني جن جنونن"
Lebanon 24
كارلا حداد: لهذا السبب غادرت الـmtv و "هني جن جنونن"
15:30 | 2021-03-14
14/03/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
11:14 | 2021-03-15
15/03/2021 11:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2021-03-15
ظنت أنها تجهض.. لكن المفاجأة كانت أكثر خطورة!
06:12 | 2021-03-15
"أسترازينيكا" والجلطات.. معلومات هامة لمن يفكر بأخذ اللقاح
23:00 | 2021-03-14
كورونا قد يفقدك الاحساس بالسيطرة...اليك التفاصيل
23:00 | 2021-03-14
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول السبانخ يومياً
21:00 | 2021-03-14
عالمة فيروسات تكشف السر..النساء أكثر قدرة على مواجهة كورونا
18:00 | 2021-03-14
تحديد 7 فيروسات يمكن أن تسبب السرطان.. ما هي؟
فيديو
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
15/03/2021 13:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-14
15/03/2021 13:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
15/03/2021 13:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact