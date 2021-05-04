صحة

ما حقيقة تسبب مشروب قمر الدين بجلطات لمرضى السكري؟

Lebanon 24
04-05-2021 | 16:00
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تداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما يفيد بخطورة مشروب "قمر الدين" على مرضى السكري، وأنه يتسبب في جلطات ويزيد نسبة الكولسترول في الدم.

ومن جانبها قالت هيئة الغذاء والدواء، في المملكة العربية السعودية، إنه "لا صحة بأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم".

وأوضحت في تغريدة لها على "تويتر" أن "مشروب قمر الدين لم يثبت تأثيره على نسبة السكر في الدم وينصح بالتقليل منه إلا أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر مما يؤثر على مرضى السكري".

ونصحت الهيئة السعودية "بتحضيره منزليا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل".
المصدر: سبوتنيك
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