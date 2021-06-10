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صحة
"عدو غير مسبوق".. سلالة "دلتا" تضرب في الصين
Lebanon 24
10-06-2021
|
21:08
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أفاد تقرير لموقع "news.com.au" الخميس، أن مدينة غوانزو جنوبي الصين، تواجه منذ أسابيع تفشياً غير مسبوق لسلالة دلتا من فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن السلالة "الخطرة" تنتشر بسرعة تفوق سرعة أي تفش شهدته الصين منذ انتشار الفيروس قبل أكثر من عام.
وسجلت غوانزو أول حالة إصابة بسلالة دلتا، التي تسببت بآلاف الوفيات في الهند، في 21 أيار، وتعود لامرأة في الـ75 من العمر بعد ذهابها إلى مطعم.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية سجلت السلطات الصحية في غوانزو، بحسب التقرير، 157 حالة، بمعدل 10 حالات عدوى في اليوم.
وفي عملية ضخمة، أجرت المدينة، بين الأحد والثلاثاء، فحوصات لمجمل سكانها البالغ عدد 18.7 ملايين نسمة، وبعضهم للمرة الثانية، بحسب التقرير.
وانتشر الفيروس بسرعة في موقع يضم مطاعم داخل المدينة.
وقال نائب مدير مركز السيطرة على الأمراض في غوانزو، زانغ زوبين، خلال مؤتمر صحفي إن "الوباء الذي يواجه غوانزو هذه المرة عدو غير مسبوق، ويتطلب التعامل معه إجراءات أكثر صرامة".
وانتشرت سلالة "دلتا" بشدة في الهند متسببة في إحداث طفرة قياسية في الحالات هذا الربيع.
وكانت السلالة الجديدة قد فرضت هيمنتها على الحالات في بريطانيا رغم أن برامج التطعيم في بريطانيا تعتبر إحدى أكثر البرامج نجاحا في العالم.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن كوفيد-19 تراجع في بريطانيا أكثر من أي بلد آخر، خلال الأسابيع الأخيرة، فأقل من 10 بريطانيين أصبحوا يموتون يومياً جراء المرض، انخفاضا من نحو 1200 في اليوم في أواخر كانون الثاني.
المصدر:
الحرة
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