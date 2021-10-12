5 فوائد صحية للكرنب.. تعرّف إليها

فوائد الكرنب لا حصر لها، فهو من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي، ومن أبرز فوائده أنه يساعدك في عملية إنقاص الوزن إلى تحسين الهضم، وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الكرنب لصحتك، بحسب موقع "healthshots".فوائد الكرنب1- غني بالمغذياتالكرنب منخفض السعرات الحرارية «يحتوي على 22 سعرة حرارياً لكل وجبة» ويحتوي على البروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، كما يحتوي أيضاً على مجموعة من الفيتامينات، مثل K و B6 و C.تساعد هذه العناصر الغذائية على تسهيل الوظائف الجسدية الهامة مثل التمثيل الغذائي والجهاز العصبي.2- يساعد في تقليل الالتهابيرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء.تحتوي الخضروات الصليبية مثل الكرنب على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن، حيث أن مضادات الأكسدة مثل sulforaphane و kaempferol الموجودة في الكرنب توفر تأثيراً مضاداً للالتهابات، وفقًا لبحث نشرته مجلة Clinical Phytoscience.3- يساعد على الهضميحتوي الكرنب على ألياف غير قابلة للذوبان صديقة للأمعاء وفقاً لبحث نشرته المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق إضافة كتلة إلى البراز وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.ووفقاً لبحث أجرته مجلة Asian Pacific Journal of Cancer Prevention، فإن الكرنب غني بالألياف ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.4- إدارة الوزنالكرنب منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على 34 سعرة حرارية فقط، مما يجعله خياراً ممتازاً للتحكم في الوزن كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يعزز مستويات الطاقة ويخلق شعوراً بالامتلاء في المعدة.ووفقاً لدراسة نشرتها مجلة Nutrition Reviews، فإن الزيادة في تناول الألياف القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان تزيد من الشبع بعد الوجبة وتقلل من الجوع اللاحق.5- ينظم ضغط الدميعتبر الكرنب مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، وهو معدن مهم يعزز وظائف الجسم، بما في ذلك مستويات ضغط الدم، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم حالة مهددة للحياة، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب من خلال التدخلات الغذائية والتمارين الرياضية.ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم من خلال مقاومة تأثيرات محتوى الصوديوم في الجسم.ووفقاً للمجلة الأميركية لعلم وظائف الأعضاء والغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فإن تناول الكرنب الغني بالبوتاسيوم يعد طريقة جيدة لخفض ضغط الدم المرتفع ويساعد على إبقائه في نطاق صحي.