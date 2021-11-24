هل تعاني من الام الكتف؟... اليك هذا الخبر

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأسباب المحتملة للألم في منطقة لوح الكتف الأيسر.ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، ردا على سؤال حول هذا الألم، إلى أن الألم في لوح الكتف الأيسر هو ألم عضلي -عظمي، وتختلف أسبابه من شخص إلى آخر.ويقول، "قد يكون الألم إشارة إلى احتشاء عضلة القلب، وهناك أسباب أخرى كثيرة".ويضيف، إذا جلس أمامي رجل بدين يدخن ويعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول وضغط الدم، ويشكو من ألم في لوح الكتف الأيسر و"حرقة"، فهذا الألم أسبابه عديدة. وإذا كانت امرأة بدينة أنجبت عددا من الأولاد، وتشكو من هذا الألم، فإن السبب قد يكون التهاب المرارة أو الحصى أو التهاب البنكرياس.