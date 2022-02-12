في المنزل... كيف يتم علاج إحتقان الحلق بطرق طبيعية؟

إلتهاب الحلق ينتج عن الإصابة بالفيروسات التنفّسية، وبطبيعة الحال سيسبّب الكثير من الإنزعاج للشخص الذي يُعاني من هذه الحالة. وبالإضافة للعلاجات الطبية من خلال تناول الأدوية التي يمنحها الطبيب للمريض، يمكن أيضاً علاج احتقان الحلق في المنزل عبر الخلطات الطبيعية التي ترتكز على بعض المواد الموجودة في كل مطبخ.كيف يمكن علاج احتقان الحلق في المنزل؟- البرتقال، الزنجبيل والعسل:هذه الخلطة الطبيعية البسيطة تُساعد بشكلٍ كبير على علاج إحتقان الحلق والحد من الألم في هذه المنطقة من الجسم. لذا كل ما يجب فعله، برش البرتقال والحصول على قشرته فقط دون الوصول الى الطبقة البيضاء، ومن ثمّ برش القليل من الزنجبيل الطازج معها. في وعاء صغير يتم مزج قشور البرتقال والزنجبيل مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وبعدها يمكن للمريض تناول هذه الخلطة على مدى اليوم.- شوربة الدجاج:نعم إنّ شوربة الدجاج قادرة على علاج نزلات البرد وتحديداً إحتقان الحلق، وذلك بفضل نسبة الصوديوم الموجودة في مرقة الدجاج. لذا على مدى الإصابة بفيروسات أو الحالات التي تؤدي الى إحتقان أو التهاب الحلق تناولوا هذا النوع من الشوربة الدافئة.- المشروبات الدافئة:جميعنا نعلم الفوائد المتعددة للصحة التي نحصل عليها من المشروبات الدافئة، ولكن لعلاج احتقان الحلق يُنصح بالإكثار من شرب النعناع، الحلبة، الشاي مع الليمون والزنجبيل وأيضاً البابونج.