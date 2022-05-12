تعرّف إلى طرق بسيطة للتخلص من القلق

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يعبّر كثيرون منا عن ازدياد شعورهم بالقلق وبشكل مستمر، خاصة بعد الفترة العصيبة التي مررنا بها خلال الأزمة الصحية. لكن يبدو بحسب تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية، أن بمقدرونا تجاوز أي حالة قلق، مهما كانت مسبباتها بفضل الطعام الجيد.إن اضطرابات القلق معقدة بشكل لا يصدق، لكن النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في تخفيف أعراضها، إذ أكدت دراسة أجراها باحثون كنديون عام 2020 وجود صلة بين اتباع نظام غذائي غير صحي، يحتوي على الأطعمة المصنعة ونسبة عالية من السكر، وارتفاع مستويات القلق. لذلك فإن تجنب الأطعمة التي تخضع لمعالجة صناعية فائقة يعد بداية جيدة، لكن بصرف النظر عن كل هذا، ما الذي يمكننا أن نقوم به لحماية أنفسنا من القلق وأعراضه؟ في ما يلي الوصفة التي تعتبر سحرية وسريعة المفعول في مثل هذه الحالة:أكدت عدة دراسات حديثة دور الميكروبيوم في الإصابة بعدة اضطرابات على مستوى الدماغ، مثل القلق والاكتئاب. ويبدو أن إنزيمات الأمعاء لدينا هي أدوات تنظيم مهمة لإشارات الأمعاء والدماغ، عندما يتعلق الأمر بالأمراض المرتبطة بالتوتر.والطريقة الأسهل للعناية بصحة الجهاز الهضمي هي استهلاك ثلاثة أطعمة يبدأ اسمها بحرف "الكاف" يوميا وهي: الكيمتشي، والكفير أو الفطر الهندي، وشاي الكومبوتشا، وكلها متوافرة في محال السوبر ماركت.كما يمكن تحضير وصفة صحية باستخدام بعض هذه المكونات، بمزج 100 غ من الشوفان و10 غ من الشيا والكتان وعباد الشمس وبذور اليقطين و10 غ من اللوز المقطع و10 غ من الجوز المفروم و25 غ من المشمش المجفف المفروم والتفاح المبشور وملعقة صغيرة من القرفة مع 150 مل من الكفير و200 مل من الحليب نصف الدسم. قم بخلط المزيج جيدا ثم ضعه في علبة محكمة الإغلاق، وضعه في الثلاجة طوال الليل وتناوله في اليوم التالي في شكل 3 حصص.غالبا ما يُطلق على السيروتونين اسم هرمون الشعور بالسعادة. إنه في الأساس ناقل كيميائي، يعمل كمنظم للمزاج ويتم انتاجه في الجسم، انطلاقا من أحد الأحماض الأمينية في بروتين يسمى التربتوفان. ولحسن الحظ، يوجد التربتوفان في العديد من الأطعمة اليومية، مثل البيض والجبن والتوفو والمكسرات والبذور والسلمون، والأكثر غرابة أن الأناناس يتوافر عليه أيضا.وللحصول على وصفة محفزة مختلفة، جربوا تناول الأناناس المحمر في الفرن او المقلاة. وينصح خبراء التغذية بخلط ملعقتين كبيرتين من الماء وعصير البرتقال وملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من القرفة وسكبها فوق الأناناس قبل تحميره في الفرن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى ينضج.وجدت مراجعة حديثة للعديد من الدراسات التي أجراها باحثون فرنسيون، أن تقييد أوقات تناول الطعام كان فعالا جدا في تخفيف التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب. للبدء في تطبيق هذه الطريقة، حاولوا الصيام لمدة 10 ساعات، لنقل من العاشرة مساء حتى الثامنة صباحا، ثم قوموا بتمديد فترة الصيام ببطء لمدة ساعة في اليوم. لا يوجد دليل على المدة المثالية للصيام، لذا أنتم من يحدد الفترة، شرط ألا تتجاوز 16 ساعة.وبعد الصوم، تأكدوا من تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات، مثل السبانخ وعجة الفيتا مع الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة. من المهم أيضا شرب الكثير من الماء، وما لم تكونوا بصدد تخفيض وزنكم، تأكدوا من تناول الكمية نفسها من الطعام كالمعتاد كل يوم، ولكن في إطار توقيت محدد وفترة قصيرة.