10 أطعمة غنية بالألياف لنظام غذائي صحي

يحتاج كل إنسان إلى نظام غذائي متكامل حتى يكون الجسم قادرا على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة وتعد الألياف مكون أساسي لأي نظام تغذية متكامل.

ورغم أهميتها الكبيرة، إلا أن الكثير من الناس لا يحصلون على النسبة المطلوبة من الألياف في نظامهم الغذائي، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب ميد" الأميركي.

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