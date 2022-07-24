رغم الشعور بالاشمئزاز… فوائد كثيرة لإطلاق الغازات برائحة كريهة!

وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحكومة أستراليا الغربية ، فإن هذا الغاز ذو الرائحة الكريهة غالبًا ما يرتبط بتحلل المواد العضوية.ما يجعل الارتباط بنشاط الجهاز الهضمي كريه الرائحة واضحًا إلى حد ما.ووفقًا للدراسة ، فإن كبريتيد الهيدروجين يمكن أن يكون مفيدًا للجسم، ففي الدراسة عبر Huffington Post، ذكر الدكتور مارك وود أن كبريتيد الهيدروجين يمكن أن يكون له آثار مهمة على العلاجات المستقبلية لمجموعة متنوعة من الأمراض.كما ذكرت The Sun ، عبر New York Post في عام 2017 ، انه يمكن أن تعتمد صحة الميتوكوندريا على كبريتيد الهيدروجين ، والذي يمكن للجسم أن يصنعه بنفسه للمساعدة في معالجة المرض.فيما أوضح مات وايتمان من كلية الطب في جامعة إكستر ، أنه عندما تتعرض الخلايا للإجهاد بسبب المرض ، فإنها تسحب الإنزيمات لتوليد كميات دقيقة من كبريتيد الهيدروجين.ما يحافظ على الميتوكوندريا في حالة نشاط ويسمح للخلايا بالعيش.على الرغم من أن الفوائد الصحية المبلغ عنها لكبريتيد الهيدروجين لا تعني بالضرورة أن شم الرائحة مفيد لك.وفقًا لـ Healthline ، يمكن لعوامل مثل تناول بعض الأدوية واتباع نظام غذائي غني بالألياف أن تجعل الرائحة الكريهة أسوأ ، ولن يرغب أحد في شم رائحة مثل هذه.وفقًا لتقرير Healthline آخر ، استخدمت الدراسة “AP39” ، وهو نوع من كبريتيد الهيدروجين الاصطناعي.ولم يتم اختبار هذا المركب على نطاق واسع على البشر ، ولكنه أثبت فعاليته في نطاق محدودمن الدراسات. يمكن أن يثبت فعاليته ضد مجموعة من الأمراض ، مثل الفشل الكلوي.فيما تشير دراسة نُشرت عام 2018 في مجلة Circulation Research، تحت مسمى تطور علاجات كبريتيد الهيدروجين لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن أثار كبريتيد الهيدروجين متعددة على الأعضاء،ما يجعله هدفًا واعدًا لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.لذلك قد يكون اطلاق الريح ، بشكل غير مباشر ، المفاتيح لمساعدة البشرية على معالجة بعض الأمراض الفتاكة التي تواجهها.