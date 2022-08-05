الغثيان... متى يكون خطيرا؟

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يشعر الكثيرون بالغثيان في أوقات مختلفة، البعض يشعر في الصباح، خاصة النساء، فيما يشعر به البعض بعد تناول الطعام، وقد يتطور الأمر إلى التقيؤ، فما هي أسباب الغثيان؟ وما أعراضه؟ وما سبب الشعور به صباحا؟ وما علاجاته؟ وما أسباب التقيؤ؟ ومتى يشير إلى مشكلة خطيرة؟ما هو الغثيان؟الغثيان هو اضطراب في المعدة يصاحب غالبا الرغبة في القيء، ولكن لا يؤدي دائما إليه.ما هو القيء؟القيء هو التفريغ القسري أو غير الطوعي لمحتويات المعدة عن طريق الفم، يمكن أن تأتي بعض المحفزات التي قد تؤدي إلى القيء من المعدة والأمعاء (العدوى والإصابة وتهيج الطعام)، والأذن الداخلية (الدوخة ودوار الحركة)، والدماغ (إصابة الرأس والتهابات الدماغ والأورام والصداع النصفي).الفرق بين الغثيان والقيءالغثيان هو شعور لا يحدث فيه تفريغ للمعدة بالضرورة، أما القيء فهو عملية يتم فيها إفراغ المعدة من محتوياتها.ما هي أعراض الغثيان؟يصف البعض الإحساس بالغثيان بأنه شعور غير مستقر أو غير مريح في المعدة وفقا لجامعة جونز هوبكنز.ما هي أسباب الغثيان؟دوار البحرالحملالألم الشديدالتعرض للسموم الكيميائيةالإجهاد العاطفيالخوفمرض المرارةتسمم الطعامعسر الهضمعدوى فيروسيةالتعرض لروائح معينةما هي أسباب القيء؟نفس أسباب الغثيان، ويضاف إليها أيضا:الإفراط في الأكل أو الرضاعة لدى الأطفالالسعالالأمراض التي يصاب الطفل فيها بحمى شديدةانسداد الأمعاءصداع الشقيقةمتى يكون القيء خطيرا؟في بعض الأحيان يكون القيء مؤشرا على مرض خطير، مثل:انسداد الأمعاءالارتجاجالتهاب الدماغالتهاب السحاياالتهاب الزائدة الدوديةأورام الدماغفي حالات نادرة قد تصاب الحامل بما يسمى التقيؤ الحملي (hyperemesis gravidarum)، ويحدث هذا عندما يكون لدى الحامل غثيان وقيء شديدان، مما يسبب الجفاف الشديد، وقد يتطلب التقيؤ الحملي دخول المستشفى والعلاج بالسوائل الوريدية "آي في" (IV)، وفقا لمايو كلينك.ما سبب الشعور بالغثيان صباحا؟هناك عدة أسباب للشعور بالغثيان في الصباح، منها:الحمل، وهو أبرز أسباب الغثيان الصباحيالقلقالجوعانخفاض سكر الدمالحرقةالجفافالشقيقةكيف توقف الشعور بالغثيان؟هناك عدة طرق للسيطرة على الغثيان أو تخفيفه، مثل:تناول مشروبات صافية أو مثلجةتناول أطعمة خفيفة وخفيفة، مثل البسكويت المملح أو الخبز العاديتجنب الأطعمة المقلية أو الدهنية أو الحلوةالأكل ببطء، وتناول وجبات صغيرةعدم الخلط بين الأطعمة الساخنة والباردة في نفس الوجبةتناول المشروبات ببطءتجنب النشاط بعد الأكلما هو غثيان الحمل؟غثيان الحمل يعرف أيضا باسم "غثيان الصباح"، وهو غثيان وقيء يحدثان أثناء الحمل، وعلى الرغم من اسمه فقد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل، وفقا لمايو كلينك.وتعاني العديد من النساء الحوامل من غثيان الصباح، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لكن بعض النساء يعانين منه طوال فترة الحمل.علاج غثيان الحملاستشيري طبيبك أولا، لكن عموما تشمل خيارات التعامل مع غثيان الحمل تناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم وتجنب الأطعمة الحريفة التي قد تسبب الغثيان.علاج الغثيان بالليمونلعلاج الغثيان يجب معرفة السبب أولا، لكن قد يساعد الليمون في تهدئته.يحتوي الليمون على حامض الستريك، وهو مركب طبيعي يعتقد أنه يساعد على الهضم وتهدئة المعدة، يمكن إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء واشربه طوال اليوم، وفقا لتقرير في هيلث لاين.إذا كان الغثيان ناتجا عن الإمساك فإن شرب الماء الدافئ مع عصير الليمون قد يحفز الأمعاء.قد تخفف رائحة الليمون الغثيان أيضا.مشروب يزيل الغثيانهناك بعض المشروبات التي قد تساعد في تخفيف الغثيان، مثل:الماءالليمونشاي البابونجشاي الزنجبيل. "الجزيرة"