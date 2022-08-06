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صحة

3 عادات بسيطة تساعد على خفض الإصابة بالخرف.. ما هي؟

Lebanon 24
06-08-2022 | 11:00
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يعد التقدم في العمر من أهم عوامل الخطر للإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى. وتشير التقديرات العالمية إلى أن 5 إلى 7% من الأشخاص فوق سن الستين عاما يعانون من شكل من أشكال الخرف، بحسب ما نشره موقع Psychology Today.
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ولكن يمكن أن يسهم تعديل العادات اليومية وأنماط الحياة في تقليل خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر، حيث تشير الأبحاث الجديدة إلى أن ثلاثة عوامل تتعلق بنمط الحياة تساعد على ذلك.

3 عوامل تقلل من خطر الإصابة بالخرف
1. ممارسة النشاط البدني المتكرر: يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 35%.
2. القيام بالأعمال المنزلية: ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21%.
3. الزيارات الاجتماعية مع الأصدقاء/ العائلة: يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 15%.
المصدر: العربية
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