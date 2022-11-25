وزير خارجية بريطانيا يصل فجأة إلى كييف

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بهدف تقديم رسالة دعم إلى السلطات الأوكرانية، حط وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في كييف، اليوم الجمعة، في زيارة مفاجئة.وأعلن كليفرلي أن بلاده سترسل 24 سيارة إسعاف لأوكرانيا.كما أضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أثناء لقائه الرئيس الأوكراني فلولوديمير زيلنيسكي في كييف أن المملكة المتحدة تدعم كييف بالفعل لا بالكلمات وحسب، وفق تعبيره.كذلك أكد أن الهجوم الروسي سيفشل، مشيراً إلى أن لندن ستقدم أيضا 11 عربة طوارئ، بينها عربات مسلحة، إلى جانب ثلاثة ملايين جنيه لتمويل إعادة بناء البنية التحتية كالمدارس والملاجئ.وشدد كليفرلي على أن روسيا تحاول مع قدوم الشتاء كسر عزيمة الأوكرانيين من خلال الهجمات الوحشية على المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية للطاقة، وفق تعبيره.