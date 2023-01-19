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عربي-دولي

براءة نائب سابق من جريمة قتل... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
19-01-2023 | 06:00
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بعدما شغلت قصته الأردنيين منذ عام 2019 عندما أُلقي القبض عليه برفقة آخرين بتهم عدة أبرزها القتل العمد، وضعت محكمة أردنية نهاية لقضية النائب السابق شادي العدوان عقب تبرئته من التهم، إلى جانب ابن عمه، لعدم توافر الأدلة القانونية المقنعة التي تثبت ارتكاب التهم، وقررت الإفراج عنهما فوراً.
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وتعود القصة إلى أيار 2019 عندما نفذت قوة أمنية مداهمة تمكنت من خلالها من إلقاء القبض على العدوان ومطلوب آخر على خلفية جريمة قتل في منطقة الشونة الجنوبية بالأردن بعد مداهمة مخبأ أعده وآخرون لممارسة نشاطهم الجرمي.

وتمكنت من إلقاء القبض على النائب المطلوب وثلاثة أشخاص آخرين من المطلوبين وذوي الأسبقيات الذين كانوا يرافقونه، كما وضبطت بحوزتهم سلاحين ناريين أوتوماتيكيين ومسدسا. (العربية)

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