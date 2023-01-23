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عربي-دولي

تقارير بريطانية: إيران تقتربُ من "القنبلة النووية"

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:00
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النظام الإيراني اقترب أكثر من أي وقت مضى من القنبلة النووية، بعد معلومات عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90%، وهو الحد المطلوب لإنشاء رأس حربي.

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وقالت صحيفة "ذي اكسبرس"، رغم أن "الوصول لنظام توصيل فعال قد يستغرق 18 شهراً أخرى"، إلا أن رفع طهران لنسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%، سيجبر الغرب واللاعبين الإقليميين على إعادة تقييم خياراتهم لاحتواء النظام الإيراني.
وتخشى إسرائيل من طموحات إيران النووية، وهددت مراراً بتنفيذ عمل عسكري لتحييد المخزونات النووية الإيرانية. وعقب وصول نتانياهو إلى رئاسة الوزراء، تضاعفت رغبة تل أبيب بتحجيم قدرات طهران النووية. 
وقالت الصحيفة، حتى الآن قامت إيران بتخصيب 75 كيلوغرام من اليورانيوم حتى نسبة 60%، وهي نسبة كافية لصنع قنبلة نووية، بعكس الرأس الحربي الذي يتطلب صنعه مستوى أعلى من تخصيب اليورانيوم.
ويؤكد الخبير النووي الدكتور بهرام غياسي إنّه "من الناحية الفنية، ستستغرق إيران الآن أسابيع حتى تصل إلى نسبة تخصيب 90%".
وتقول الصحيفة، إنه يتعين استهداف المشروع النووي في إيران عاجلاً، لأنه بمجرد الوصول إلى العتبة النووية يمكن لإيران دفن موادها على عمق 60 متراً تحت الأرض في مصنع فوردو للتخصيب بالقرب من قم.
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