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عربي-دولي

بعد واقعة حرق المصحف في السويد.. هكذا علقت الولايات المتحدة

Lebanon 24
24-01-2023 | 04:00
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بعد واقعة حرق نسخة من المصحف في السويد، علقت الولايات المتحدة لأول مرة على الأمر أمس الإثني، مشيرة إلى "انعكاسات سياسية محتملة" للحدث.

 

وخلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم، يوم السبت الماضي، أقدم المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان على حرق نسخة من المصحف، مما أثار غضب تركيا.

 

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين، إن "حرق كتب تعد مقدسة للكثيرين هو عمل مهين للغاية".

 

وأضاف "إنه أمر بغيض"، واصفا الحادث أيضا بأنه "مثير للاشمئزاز وكريه".

 

وفي إشارة إلى تأثيرات سياسية محتملة للواقعة، اعتبر برايس أن حرق المصحف كان عمل شخص "يهدف إلى الاستفزاز"، و"ربما سعى عمدا إلى تباعد حليفين مقربين"، في إشارة إلى تركيا والسويد.

 

وأشار برايس إلى أنه "ربما سعى عمدا إلى التأثير على المناقشات الجارية بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

 

ودافع برايس عن موقف السويد قائلا إنها تدعم "حرية التجمع"، لكن قال إن الفعل "قد يكون قانونيا ومشينا في آن". (سكاي نيوز)

 

 

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