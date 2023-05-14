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عربي-دولي

"الحبتور سيتي" في دبي... أسلوب حياة مميز وخدمات متكاملة

Lebanon 24
14-05-2023 | 13:27
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كتب رجل الاعمال خلف احمد الحبتور عبر حسابه الخاص على "تويتر":
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"تتمتع #الحبتور_سيتي، في قلب #دبي النابض، بمزايا استثنائية لا مثيل لها في العالم،  ومناظر بانورامية فريدة مكشوفة على أفق #دبي. وهذا ما نلمسه في الإقبال الكبير على شراء الشقق السكنية، لعيش أسلوب الحياة المميز والخدمات المتكاملة التي تقدمها الحبتور سيتي. ومؤخراً، تم بيع #بينتهاوس في برج آمنة في الحبتور سيتي بقيمة 30 مليون درهم. الحمدلله". 
 
 
 
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