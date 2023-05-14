"الحبتور سيتي" في دبي... أسلوب حياة مميز وخدمات متكاملة

تتمتع #الحبتور_سيتي، في قلب #دبي النابض، بمزايا استثنائية لا مثيل لها في العالم، ومناظر بانورامية فريدة مكشوفة على أفق #دبي. وهذا ما نلمسه في الإقبال الكبير على شراء الشقق السكنية، لعيش أسلوب الحياة المميز والخدمات المتكاملة التي تقدمها الحبتور سيتي. ومؤخراً، تم بيع #بينتهاوس في… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) May 14, 2023 Advertisement كتب رجل الاعمال خلف احمد الحبتور عبر حسابه الخاص على "تويتر":

"تتمتع #الحبتور_سيتي، في قلب #دبي النابض، بمزايا استثنائية لا مثيل لها في العالم، ومناظر بانورامية فريدة مكشوفة على أفق #دبي. وهذا ما نلمسه في الإقبال الكبير على شراء الشقق السكنية، لعيش أسلوب الحياة المميز والخدمات المتكاملة التي تقدمها الحبتور سيتي. ومؤخراً، تم بيع #بينتهاوس في برج آمنة في الحبتور سيتي بقيمة 30 مليون درهم. الحمدلله".