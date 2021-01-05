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عربي-دولي
البيان الختامي لقمة العلا... وزير الخارجية السعودي: القمة طوت صفحة الماضي
Lebanon 24
05-01-2021
|
19:10
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أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن القمة رقم 41 لمجلس التعاون طوت صفحة الماضي وأكدت توطيد العلاقات واحترام مبادئ الجوار.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان".
وأضاف أن البيان الختامي دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية والتأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا. كما دعا البيان لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار.
وأشار بن فرحان إلى أنّ البيان يؤكد تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها.
وأبرز أيضا أن "الدول أكدت عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها".
وأوضح الوزير السعودي أن قمة العلا "أفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها".
ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.
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