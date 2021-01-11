تركيا تدعو اليونان لمحادثات حول الخلاف بشأن الحدود البحرية

دعت تركيا الإثنين اليونان لاستئناف المحادثات المتعلقة بالخلاف بين عضوي حلف شمال الأطلسي على الحدود البحرية في المتوسط وحقوق الغاز الطبيعي.



وجاء العرض بعد شهر على قرار قادة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية ردا على "أنشطة واستفزازات أحادية" في مياه متنازع عليها قرب قبرص واليونان.



وتصاعد الخلاف بشدة عندما ارسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي عروج ريس ترافقها سفن للبحرية لاجراء عمليات استكشاف استمرت أشهرا العام الماضي في مناطق بحرية متنازع عليها.



وأجرت تركيا واليونان تمارين عسكرية خاصة بكل منها مع شركاء إقليميين، وتصادم زورقان حربيان لهما في آب.



وعبر الطرفان عن الاستعداد لاستئناف المحادثات من دون الاتفاق أبدا على جدول زمني، في وقت تعرضا لضغوط متزايدة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي العام الماضي.



وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو: "ندعو اليونان إلى عقد أول اجتماع في كانون الثاني".

وجاءت تصريحاته في أعقاب لقاء مع وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص التركية" تحسين ارطغرل اوغلو في أنقرة.



وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنها لم تتلق حتى الآن دعوة رسمية لكنها على استعداد للانخراط في محادثات حول الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة.



ومن المتوقع أن يناقش تشاوش أوغلو الخلاف وجهود الوساطة الجديدة عندما يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة الثلاثاء، كما أنه من المقرر أن يزور بروكسل في 21 كانون الثاني.

وخفف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نبرته، وعبر عن الرغبة في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.



وقال مكتبه إن إردوغان أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في نهاية الأسبوع الماضي بأنه يريد أن "يفتح صفحة جديدة" في علاقات تركيا مع الكتلة التي تضم 27 دولة.